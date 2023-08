I år fyller Rimbo HK 50 år. På grund av det arrangerar föreningen ett stort firande under lördagen. Då kommer NT-Sporten vara på plats och sända ett nytt avsnitt av anrika klubbar . Där kommer vi gå igenom föreningens dåtid, nutid och framtid med flera inbjudna gäster som har haft en stor roll i Rimbo HK:s historia.

På söndag är det dags för ishockeyfest i Norrtälje. Då arrangerar Norrtälje IK en turnering som heter Lilla Mästarcupen, som består av fem lag med U16-spelare. Förutom arrangören NIK kommer även Sollentuna HC, Kumla Hockey, Lidingö Vikings och Hedesunda/Östervåla vara med i turneringen. Alla lag möter varandra i matcher som spelas två gånger 15 minuter och de två bästa gör sedan upp om pokalen i en finalmatch. Totalt blir det elva matcher under turneringens gång och NT-Sporten sänder rubbet. Vi startar vår sändning vid klockan 07.50 och håller på ändra fram till 20-tiden.

BKV Norrtäljes herrar har haft en tuff start på höstsäsongen i division 3 norra Svealand. De rödblåa står bland annat på två raka förluster i serien. På grund av det har BKV tappat mark i tabellen och är nu nio poäng bakom serieledande Enköping. Dessutom har det börjat hetta till för Norrtäljelaget, som ligger sexa i serien, i den andra delen av tabellen. BKV är endast tre poäng före Märsta på negativ kvalplats. Nu behöver de rödblåa ett trendbrott. Det blir dock lättare sagt än gjort, då BKV ställs mot serieledande Enköping på bortaplan under lördagen. Sporten direktsänder matchen med start tio minuter före avspark.

