Kvinna i Hallstavik åtalas för djurplågeri

Kvinnan blev under maj 2022 inlagd på sjukhus. En vecka in i vistelsen fick vårdpersonalen reda på att kvinnan hade två hundar som var ensam hemma. Vårdpersonalen hörde av sig till kvinnans anhöriga för att se om någon kunde ta hand om hundarna. Ingen av kvinnans anhöriga hade möjlighet att rycka in som hundvakt. Det framkom att hundarna kunde vara hemma hos en vän till kvinnan och att hundarna varit i dåligt skick sedan 2020. Vårdpersonalen valde då att göra en anmälan till Länsstyrelsen.