Man åtalas efter knivhotet på Circle K

Det var under söndagsmorgonen den 16 juli som en man i 35-årsåldern gick in på bensinmacken Circle K på Stockholmsvägen i Norrtälje och hotade det ensamma butiksbiträdet med kniv. Mannen kunde gripas senare under dagen och en förundersökning om grovt olaga hot inleddes. Brottsrubriceringen ändrades till mordförsök men togs sedan bort när fler uppgifter tillkom i utredningen.