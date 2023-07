I division 7 östra Uppland är det dags för ett hett möte under fredagen. Då är det derbydags i serien, när topplagen Rimbo och Rådmansö ställs mot varandra på Arkadien. Vinner Rimbo derbyt på nytt efter 2–1-segern mot Rådmansö i våras? Eller får Rådmansö revansch? Vi sänder matchen med start tio minuter före matchstart.

BKV Norrtälje hade en helt okej vårsäsong i division 3 norra Svealand. De rödblåa ligger trea i tabellen, fyra poäng bakom tvåan Bollstanäs och åtta poäng bakom ettan Enköping. Nu går BKV in i höstsäsongen och där behöver laget inleda med en seger för att fortsätta hänga med i toppstriden. De rödblåas första möte efter sommaruppehållet är borta mot tabellåttan Gamla Upsala SK under söndagen. Vi sänder matchen med start tio minuter före matchstart.

Rospiggarnas säsong är inne i ett avgörande skede. Med två omgångar kvar ligger Hallstavikslaget sexa i Bauhausligan, vilket är den sista slutspelsplatsen. Rospiggarna är dock bara två poäng före sjuan Smederna, där Eskilstunalaget dessutom har kört en match mindre än Rospiggarna. Under tisdagen kör Hallstavikslaget hemma mot tabellfyran Lejonen. Det är ett möte där Rospiggarna behöver vinna för att ha goda chanser i kampen om slutspelsplatserna. Vi direktrapporterar från matchen med start tio minuter före heat ett.

