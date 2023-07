LIVE-TV 15.00: Flygfyren Sommarcup 2023

Fakta

OBS! Notera att vårt sändningsschema kan förändras om turneringens spelschema förändras.

Fredag 28/7:

15.10: Hanvikens SK–Roslagsbro IF (P15 grupp C)

16.10: Sigtuna IF–Östansbo IS (P15 grupp B)

17.10: BKV Norrtälje–Dala-Järna IK (P15 grupp A)

18.10: Roslagsbro IF–Gefle IF Vit (P15 grupp C)

20.20: IFK Stocksund–BKV Norrtälje (F16 grupp A)



Lördag 29/7:

10.00: Österåker United–Öztersund Ungdom 1 (P13 grupp A)

11.00: Roslagsbro IF–Skogsbo Avesta IF (F13 grupp B)

12.00: Hanvikens SK–Stuvsta IF (F14 grupp A)

16.30: Bele Barkarby–Dala-Järna IK (P15 grupp A)

17.30: IFK Stocksund–Domsjö IF (F16 grupp A)

18.40: Åkersberga FC–BKV Norrtälje (P16 grupp A)



Söndag 30/7:

10.00: Semifinal P13

11.00: Semifinal P14

14.10: Final F16

15.20: Final P15

16.30: Final P16