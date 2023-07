Succén är tillbaka – NT sänder Flygfyren Sommarcup

Fakta

OBS! Notera att vårt sändningsschema kan förändras om turneringens spelschema förändras.

Fredag 28/7:

14.00: BKV Norrtälje–Rönninge United (P16 Grupp A)

15.00: Hanvikens SK–Hässelby SK (P15 Grupp C)

16.00: BKV Norrtälje–Gränby FK (F16 Grupp A)

19.00: Spånga IS–BKV Norrtälje (P16 Grupp A)

Lördag 29/7:

10.00: Bele Barkarby–BKV Norrtälje (P15 Grupp C)

11.00: Gefle IF Vit–Roslagsbro IF (P15 Grupp A)

13.00: Sala FF–BKV Norrtälje (F16 Grupp A)

14.00: Sickla IF–BKV Norrtälje (P16 Grupp A)

16.00: Skogsbo Avesta IF–Karlsholms GoIF/Österlövsta FF (F13 Grupp B)

19.00: Österåker United–Sala FF (F16 Grupp A)

Söndag 30/7:

10.00: Semifinal P13 (Ettan Grupp B–Tvåan Grupp A)

11.00: Semifinal P14 (Ettan Grupp A–Tvåan Grupp B)

13.00: Final F14

15.00: Final P15

16.00: Final P16

17.00: Final F16