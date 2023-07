Fler dödsolyckor jämfört med tidigare år

Sedan årsskiftet har 238 trafikolyckor som resulterade i personskador registrerats i Transportstyrelsens statistik. Siffrorna omfattar olyckor fram till den 2 juli och kommer från myndighetens databas Strada. Under samma period i fjol inträffade 160 olyckor. Under de fem senaste åren har det totala antalet olyckor legat på strax över 200 stycken per år, med en ökning under år 2022 då över 300 olyckor i trafiken.