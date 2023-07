Alina, 22, närmar sig proffsdröm inom galopp

Alina Öhgren, som är uppväxt i Gräddö, har vid flera tillfällen gjort väsen av sig inom galoppsporten. Under 2023 har 22-åringen återigen hamnat i rampljuset. Bland annat tog hon hem två medaljer under Nationaldagsgaloppen i Stockholm i juni. Utöver det har hon vunnit på flera andra tävlingar under årets gång.