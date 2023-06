Dubbla hyllningar – efter målkalas mellan Ferro och RSK

Det var dags för division 7-möte mellan Ferro och Rådmansö under fredagen. Det bjöds på regn under stora delar av matchen, men spelet var det inga moln över. Matchen svängde fram och tillbaka och det var Ferro som satte igång målskyttet. Rådmansömålvakten Rasmus Häverstam slarvade och gav David Kotkajuuri öppet mål. Ferroanfallaren rullade in 1–0.