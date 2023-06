Häng med NT-sporten – veckans live: Stekheta matcher

Under måndagen är det derbydags i division 5. Då tar BKV Norrtälje emot Roslagsbro på Norrtälje IP. Vilka går segrande ur rivalmötet? Vi sänder matchen med start tio minuter före avspark.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

I fjol vann Roslagsbro Upplandscupen. Det har gett laget en plats i årets upplaga av svenska cupen. Under lördagen spelar de rödvita i cupens första omgång och då kommer division 2-laget Järfälla på besök till Vårlyckan. Vid seger kommer ”Robro” sen att ställas mot ett lag från allsvenskan eller superettan i omgång två. Vi sänder matchen mellan Roslagsbro och Järfälla med start tio minuter före avspark.

Håll utik!

