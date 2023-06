Grillmästaren. Inte bara grillmästare utan självutnämnd mästare i det mesta. Han tar cred för allt under midsommarmiddagen, men har egentligen bara bidragit med med att stå vid grillen och dricka en öl medan frun har handlat all mat, lagat allt inklusive veganska snittar och laktosfri efterrätt, planerat en avancerad femkamp som passar alla åldrar (och med regler som för utlandsgästens skull har översatts till tyska), köpt in priser, dukat, städat och klätt barnen. Hon valde kläderna till Grillmästaren också. "Det där gjorde vi bra, älskling" är det sista hon hör innan hon somnar utmattad i fåtöljen klockan 20.30. Illustration: OpenAI DALL-E 2