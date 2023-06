Häng med NT-sporten – veckans live: Dubbla nyckelmöten

BKV Norrtälje har blandat och gett under de senaste omgångarna i division 3. Allra senast föll de rödblåa med 1–4 borta mot Rinkeby United. Under torsdagen får Norrtäljelaget, som ligger trea i serien, chansen att studsa tillbaka. Då kommer tabellfemman Fanna på besök. I det mötet behöver de rödblåa vinna för att inte tappa allt för mycket mark i toppstriden. Vi sänder matchen med start tio minuter före matchstart.

Tisdag 20 juni

► Speedway, match, 19.00:

Rospiggarna har en nedåtgående trend i Bauhausligan. De rödvita står på tre raka förluster och ligger sist i tabellen. Kan Peter Jansson och hans förare vända den trenden på tisdag, när serieledande Västervik kommer på besök? Vi direktrapporterar från matchen med start tio minuter före heat ett.

Du hittar liverapporteringen via denna länk under tisdag eftermiddag.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

