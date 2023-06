Misstänks ha lurat till sig 300 000 av a-kassan

Mannen som är i 30-årsåldern anmäldes av Unionens arbetslöshetskassa under våren 2021. Han hade då rapporterat sig som arbetslös under nästan ett och ett halvt års tid, trots att han under tidsperioden hade jobbat motsvarande drygt 352 arbetsdagar, först på ett vaktbolag och senare inom polisen i Göteborg, skriver tidningen.