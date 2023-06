Pia, vi har ju haft kontakt på telefon och via e-post den gångna månaden men det är viktigt för tidningen att svara på insändare som berör tidningen.

Vi har konstaterat att det skickats iväg ett brev med information om omläggningen för just din tidning och vad som sker med berörda prenumerationer från 1 april. Brevet skickades den 28 februari för att informera de läsare som berörs, samtidigt kom ett e-postutskick om förändringen tillsammans med information via annonsering i tidningen. Det som är högst olyckligt i det här fallet är att inget brev når just din brevlåda. Hade ni fått informationen hade allt varit enklare att förstå den här förändringen. Vi inväntar svar från kundservice ang ansvariga utdelare för att se om fler brev är på villovägar. Återigen, det här är olyckligt.

NT vill samtidigt be om ursäkt för att du enligt din utsago fått olika svar i ämnet från kundservice. Det måste vara tydliga besked i samband med prenumerationsförändringar. Tidningen är en stor del av vardagslivet för dig och många andra. Sker en förändring måste infon landa hos kunden.

Omvärldsläge, lågkonjunktur och skenande priser i olika sektorer i samhället påverkar också distributionen och att trycka en tidning, rent ekonomiskt. Det berör alla tidningar oavsett om det är en gratistidning, en prenumererad tidning eller en tidskrift.

Alla dessa varianter finns lokalt i vårt närområde - och alla påverkas - på olika sätt.

Precis som jag nämnt tidigare så är det alltså dyrt, och faktiskt inte speciellt miljövänligt, att köra ut tidningen varje vardag till ett fåtal kunder i ett större område där det finns få kunder.

I sammanhanget är det kanske inte de roligaste raderna att läsa för dig men som jag sa per telefon är det precis så det ligger till. Detta är också två av de vanligaste skälen som många av våra kunder anger när de väljer att gå över till e-tidning från papperstidning.