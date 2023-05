Häng med NT-sporten – veckans live: Derby och löparfest

Tisdag 30 maj

► Speedway, match, 19.00:

Rospiggarna har inlett med två segrar på de tre första matcherna i Bauhausligan 2023. Under tisdagen väntar ett svårt test för de rödvita, då man reser till Småland för att möte ett hemmastarkt Västervik. Vi direktrapporterar från matchen med start tio minuter före heat ett.

