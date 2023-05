I år kom jag på att det är femtio år sedan jag fick mina tre första dikter publicerade i NT (Dock hade jag 1961 vunnit en dikttävling med 10 000 deltagare, en av fem skrivmaskiner. Det är en dråplig historia men den får berättas en annan gång.) Att jag kom på det här berodde på att jag under en dryg vecka gått igenom mitt arkiv och bestämt att åtta ringpärmar avseende Norrtäljes kulturliv under 35 år fram till 2006, Roslagens konstnärsgille, Norrtälje Konstförening, Konsthallens Vänner, Nordic Music Festival etc.etc., alla organisationer där jag varit medlem eller varit drivande i, skulle lämnas in på Stadsarkivet. För att slippa att berätta för yngre tjänstemän vem jag var och vad jag hade gjort, hade jag skrivit ett CV på ett A4 och klistrat fast det på den första pärmen.