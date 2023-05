Så räddade NT en polisbil

Den 1 februari mottog NT ett tips. Norrtäljebon My Bjäreklint hade spelat in en Tiktok-video där hon var irriterad över att ha fått någon persons annans p-bot. På boten framgick också registreringsnumret på det fordon som boten var avsedd för. NT kontrollerade uppgifterna med Transportstyrelsen och Polisen, och kunde sedan rapportera om det udda fallet där My av okänd anledning fått polisens bot.