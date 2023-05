Ny natt med minuspriser på el – rekord i norr

Snittpriset på el sjunker i Norrland till 4 öre per kilowattimme (kWh) under onsdagsdygnet. I elområde 3, Svealand och norra Götaland, faller priset till 9 öre medan skåningarna får betala 31 öre per kWh, ner från 62 öre på tisdagen, enligt prissättningen på elbörsen Nord Pool.