Ja du Elias Rosell, man kan ju undra när man läser din ledare den 12:e maj där du ojar dig över Rospiggarna och välfärdens kärna ! 200.000 kronor hit och 300.000 kronor det är ju som att pinka i Mälaren "if you know what I mean" !

Bild: Jesper Zerman (Bildbyrån)