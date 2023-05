Häng med NT-sporten – veckans live: Padelfest och derby

Roslagsbro har gått starkt i division 4. Laget är obesegrat efter fyra omgångar och är bara två poäng från förstaplatsen, trots att man spelat en match mindre än tabellettan Sunnersta. Samtidigt har det gått tyngre för BKV Norrtälje 2. De rödblåas andralag står endast på fyra poäng och ligger tredje sist i tabellen. Under onsdagen möts Roslagsbro och BKV 2 i ett spännande derby. Vi sänder mötet med start tio minuter före matchstart.

Under den här veckan är det dags för en av årets hetaste padelhändelser. Då arrangerar Norrtelje Tidning, i samarbete med Fine Padel och Åtellet, turneringen NT Padel Open. Tävlingen, som är öppen för alla och rymmer både nybörjare och proffs, arrangeras i VMI Padelcenter uppe vid Norrteljeporten med start på Kristi himmelsfärd och pågår därefter fram till lördagen. Vi livesänder turneringen under torsdag och lördag.

Tisdag 16 maj

► Speedway, match, 19.00:

Rospiggarna har inlett med en seger på de två första matcherna i Bauhausligan 2023. Under tisdagen kommer Dackarna på besök i Hallstavik och då vill Roslagslaget ta sin andra raka hemmaseger. Vi direktrapporterar från matchen med start tio minuter före heat ett.

