Det är hög tid att rösta med fötterna mot systembolaget i Norrtälje. Beläget mitt i stadskärnan Känns det som om man stiger in i en tidigare epok. Trängseln under sommaren är stor och parkeringsmöjligheterna är kraftigt begränsade. Detta leder till att bilar far runt i jakt på en parkering, vilket skapar inte bara en miljöpåverkan utan även en stressfylld upplevelse.