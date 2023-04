Tarik Kiswanson gör rotlösheten universell

Det är strax efter lunch och Tarik Kiswanson har redan hunnit tala arabiska, engelska, franska och svenska. Ständigt i rörelse visar han runt i utställningen "Becoming" på Bonniers konsthall i Stockholm som inleds med en av hans spektakulära kokonger, som påminner om ett slags vita och avlånga myrägg i jättestorlek. "The cradle" kallar han just detta vilket kan översättas med "vagga" eller "ursprung". Rent visuellt ett slags stiliserad fjärilspuppa i människostorlek.