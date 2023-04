Rådmansö flög fram i Upplandscupens gruppspel och tog hem segern i grupp ett. På lördag fortsätter RSK:s säsong, då laget går in i seriespelet i division 4. Under den dagen reser de blåvita till Uppsala för att möta Vaksala 2 på bortaplan. Vi sänder mötet med start tio minuter före matchstart.

► Fotboll, match, 18.00:

Häverödal hade det tungt i Upplandscupen och slutade sist i grupp ett. På söndag kommer HSK:s chans till revansch, då laget inleder säsongen i division 3. I fjol slutade Häverödal sexa i serien. Kan laget nu ännu högre i år? HSK inleder säsongen med en hemmamatch mot fjolårsåttan Tierp. Vi sänder mötet med start tio minuter före matchstart.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

