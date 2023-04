I Norrtälje kommun finns det 1,8 meter cykelväg per innevånare. Förra året byggdes det bara 1,5 kilometer cykelväg. Nu måste farten öka. På bilden syns Bino Drummond (M), Robert Beronius (L) och Per Lodenius (C) på invigningen av den första etappen av cykelvägen till Lundabadet i augusti förra året.

Bild: Tobias Bernander