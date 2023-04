Roslagsbros herrar hade ett fantastiskt fjolår, där laget både blev seriesegrare i division 5 och mästare i Upplandscupen. De rödvita har startat årets säsong på ett snarlikt sätt, genom att vinna samtliga sina matcher i årets upplaga av Upplandscupens gruppspel. Nu är det dags för ”Robro” att gå in i seriespel. På fredag spelar herrarna sin första match i division 4 på över ett decennium. Då kommer IFK Uppsala 2 på besök till Vårlyckan. Vi sänder mötet med start tio minuter före matchstart

Söndag 14 april

► Löpning, tävling, 11.00:

Det är en fullspäckad helg på Vårlyckan. På söndagen är det dags för årets upplaga av Roslagsbroloppet. Vi på Norrtelje Tidning sände loppet i fjol och kommer att göra samma sak i år. Vi börjar sända innan tävlingens start.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

