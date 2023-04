Jag kände väldig stark att jag vill säga ifrån att räknas in i det "folk" som skulle ha en längtan efter kärnkraft, se tisdagens ledare om ämnet. Elias Rosell skriver att det är fler som vill satsa på kärnkraft idag än tidigare, och mycket riktigt svarar 42% av 10 000 - 20 000 svenskar på frågan "Hur mycket bör vi i Sverige satsa på nedanstående energikällor under de närmaste 5–10 åren"? (senaste undersökningen av SOM-institutet 2023) att vi bör satsa mer på kärnkraft. Det stämmer också att stödet för kärnkraft har kraftigt ökat särskild under förra året.