Premiär på fredag – här är alla fotbollsmatcher NT sänder i vår

Fakta

2023-04-07 14:00 BKV Norrtälje–Gamla Upsala SK, Div 3 NS herr

2023-04-14 19.30 Fanna BK–BKV Norrtälje, Div 3 NS herr

2023-04-14 19:30 Roslagsbro IF–IFK Uppsala, Div 4 Uppland herr

2023-04-22 14:00 Vaksala SK 2–Rådmansö SK, Div 4 Uppland dam

2023-04-23 18:00 Häverödals SK–Tierps IF, Div 3 Uppland dam

2023-04-28 16:00 Rådmansö SK–Rimbo IF, Div 7 Uppland herr

2023-04-29 14:00 BKV Norrtälje–IFK Västerås, Div 3 NS herr

2023-05-01 12:00 Rådmansö SK–Östervåla IF 2, Div 4 Uppland dam

2023-05-01 17:00 Hallsta IK–Riala GoIF, Div 5 Uppland herr

2023-05-05 19:30 BKV Norrtälje–Enköping SK, Div 3 NS herr

2023-05-06 16:00 Riala GoIF–Roslagsbro IF, Div 5 Ö Uppland dam

2023-05-17 19:30 Roslagsbro IF–BKV Norrtälje 2, Div 4 Uppland herr

2023-05-18 14:00 Riala GoIF–Väddö IF, Div 5 Uppland herr

2023-05-22 19:00 Väddö IF–Hallsta IK, Div 5 Uppland herr

2023-05-26 19:30 BKV Norrtälje–Riala GoIF, Div 5 Ö Uppland dam

2023-06-02 19:00 IF Ferro–Söderbykarls IF, Div 7 Uppland herr

2023-06-09 TBD Edsbro IF–Rånäs IF, Div 7 Uppland herr

2023-06-10 14:00 BKV Norrtälje–Västerås IK, Div 3 NS herr

2023-06-12 19:30 Riala GoIF–Rö IK, Div 5 Uppland herr

2023-06-22 19:30 BKV Norrtälje–Fanna FK, Div 3 NS herr

2023-06-26 19:30 BKV Norrtälje–Roslagsbro IF, Div 5 Ö Uppland dam

2023-06-30 19:00 IF Ferro–Rådmansö SK, Div 7 Uppland herr

Med reservation för ändringar.