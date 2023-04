Under 2022 genomfördes i Storbritannien världens hittills största försök med fyradagarsvecka (32 timmar) med bibehållen lön. Försöket pågick under fem månader och avslutades i slutet av november 2022. Det omfattade 61 företag och cirka 3000 anställda. Inga ekonomiska bidrag utgick till de företag som deltog. Resultatet presenterades i en utvärdering i slutet av mars 2023.

För de enskilda arbetsgivarna innebär en arbetstidsförkortning till 32 timmar i veckan en klar konkurrensfördel gentemot andra arbetsgivare när det gäller rekrytering. Även ur samhällssynpunkt finns mycket att vinna på en förkortad arbetstid. Rätt utformad bidrar en reform av det här slaget till ett mer jämlikt och stabilt samhälle. Den ger också förutsättningar för en rättvisare fördelning av de vinster, som den ökade produktiviteten genererar.

Under 1900-talet genomfördes ett antal arbetstidsförkortningar. Två veckors lagstadgad semester infördes 1938 och tre veckors semester infördes 1951. Ytterligare en veckas semester tillkom 1963 och 1978 infördes fem veckors semester. På 40 år gick vi alltså från noll till fem veckors semester. Det hade vi råd med. Välståndet ökade, trots minskad arbetstid, och företagens vinster steg. Arbetsveckan kortades successivt under samma tid och 1974 infördes 40-timmarsveckan. Det är alltså nästan 50 år sedan en generell arbetstidsförkortning senast genomfördes. Under de år som gått sedan dess har produktiviteten fördubblats.

Många tror att det är högre lön och lägre skatt som kan lösa våra problem. Så skulle det kunnat vara om det var mer pengar och större konsumtion som behövdes för att vi ska må bra. Så är det inte. Det är tid vi behöver.

Rune Karlsson, Husinge