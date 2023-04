Fredag 7 april

► Fotboll, match, 14.00:

På långfredagen är det dags för seriepremiär i herrarnas division 3 norra Svealand. Då tar BKV Norrtälje emot Gamla Upsala SK på Norrtälje Sportcentrum. I fjol föll BKV mot GUSK i Upplandscupen och lyckades inte heller besegra Uppsalalaget i seriespelet. Kan Jan Stahre och hans spelare få revansch nu? Vi sänder mötet med start tio minuter före matchstart.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

