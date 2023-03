NT-Sporten on tour är tillbaka, där vi besöker lokala fotbollslag på deras träning och snackar upp den kommande säsongen. Under förra veckan besökte vi Hallstas herrlag och Roslagsbros damlag och i måndags besökte vi BKV Norrtäljes damer och Rös herrar. På torsdag har turen kommit till Rialas herrar och Rådmansös herrar. Båda tränar samtidigt på Norrtälje Sportcentrum och sändningen drar igång vid 20.00.

Lördag 25 mars

► Innebandy, match, 12.00:

Midas herrar har haft en fantastisk säsong i division 3 Uppland. Hallstavikslaget har redan säkrat seriesegern, trots att en omgång återstår. På lördag avslutar Midas säsongen och då lär det bli stor fest i Hallstaviks Sporthall. NT-Sporten är på plats och sänder den matchen, då Midas tar emot FBC Åland. Vi sänder mötet med start tio minuter före matchstart.

Söndag 26 mars

► Innebandy, match, 14.45:

I helgen spelas de sista matcherna i årets upplaga av division 4 Uppland. Där har både Roslagsalliansen och Väddö chansen att nå kvalet till division 3. Båda lagen står på 30 poäng och är två poäng bakom Uppsala Life IF U, som innehar den sista kvalplatsen. På söndag tar Roslagsalliansen emot Väddö i ett derby i Sparbankshallen i Rimbo. Vilka vinner och tar chansen att nå kvalet uppåt? Vi sänder mötet med start tio minuter före matchstart.

