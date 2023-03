Om Trafikverket menar att detta är en väg som klassas som en B-väg, det vill säga som inte är lika viktig som 276:an och Ledingevägen, så har de tagit totalt fel och får verkligen be oss fordonsägare, lastbilschaufförer, skolskjutsar och SL-bussar om ursäkt, som nu måste färdas denna knappt farbara väg! Snö, is och ojämnheter på denna vägsträcka på säkert 11 kilometer, har skapats på grund av att ingen underhållning gjorts, som gör att alla fordon studsar fram, som slår sönder bilarnas stötdämpare.

Alla borde skriva under på denna insändare och lämna in en skrivelse till Trafikverket att denna väg måste få högsta prioritet, att den måste plogas, sandas och saltas!

Så här är det: Buss 620 och 620X med skolelever från Riala och Svensboda kör denna väg, liksom lastbilar, personbilar som bland annat pendlar till Ledinge, samt alla andra som skall fördas från hela detta område mot Mora vägskäl. Det är inte lika tätt med folk som bor utmed 276:an i jämförelse med alla som bor i Bergshamra samhälle, mot Issjö, Svensboda, hela Envikens område och vägen mot Riala och hela denna by.

Alla borde skriva under på denna insändare och lämna in en skrivelse till Trafikverket att denna väg måste få högsta prioritet, att den måste plogas, sandas och saltas! Det bor inte många uppe på Rialamalmen, vägen Ledinge-Roslagskulla, men mycket tung trafik, som motiverar denna vägs skötsel. Men denna tunga trafik kör via Bergshamravägen via , det vill säga ”Bortglömdavägen" där man nu tvingas att max köra 50 km/tim. Att man länge velat ha lägre hastighet på denna väg skall inte behöva vara orsakat av Trafikverkets bortglömdhet.

De får betala då våra bilar går sönder.

Thomas Sving, Bortglömdavägen 124