NT on tour – ny unik livesatsning

Initiativet är en del i den satsning som Sporten återigen gör på lokalfotbollen, som dessutom inkluderar en livesänd uppesittarkväll, en återkommande podcast och mängder med direktsända matcher, under året som kommer.

Då packar NT-sporten ner kamera, stativ och mikrofon i bakluckan, hoppar in i bilen och beger sig ut på vägarna för att ta tempen på kommunens fotbollsklubbar inför det som komma skall.

– NT livesänder fler lokalfotbollsmatcher än någonsin under 2023 och därför är det viktigt att komma ut och ge supportrarna ett riktigt bra uppsnack med klubbarna, säger Carl Juborg, chefredaktör på NT.

Livekonceptet ”NT on tour” drar igång redan under tisdagen – och de första anhalterna blir Sparbankens IP och Vårlyckans IP för möten med Hallsta IK respektive Roslagsbro IF – och tanken är att bjuda på intervjuer, åsikter och analyser kring lagen i fråga.

Därefter får ytterligare sex klubbar besök under mars månad.

– Det här var ett oerhört lyckat grepp senast vi gjorde det och därför känns det väldigt kul att få ta del av klubbarnas tankar och ambitioner inför ett på många sätt spännande fotbollsår, säger Martin Lidholm, sportreporter på tidningen.