NT:s padel-tv fortsätter under denna vecka. På måndag kväll sänder vi mötet mellan Andreas Jansson/Stefan Hyltenfeldt duon Andreas Luther och Peder Olsson. Det är ett hyperintressant toppmöte från division 2. Vi sänder matchen med start tio minuter före den första serven.

Upplandscupen rullar på och under söndagen sänder vi dubbla derbyn. Först ut är mötet mellan Roslagsbro och Rådmansö i damernas grupp ett. Kan Roslagsbro ta sin första seger i gruppspelet eller kommer Rådmansö att fortsätta vara hundraprocentiga? Vi sänder matchen från Vårlyckans IP med start tio minuter före avspark.

Det blir även padel-tv under onsdagen. I skrivande stund är det inte klart vilken match/vilka matcher NT sänder då, men det kan ni hålla utkik efter via denna länk .

NT-Sporten on tour är tillbaka, där vi besöker lokala fotbollslag på deras träning och snackar upp den kommande säsongen. Vi börjar med att besöka Hallstas herrlag och Roslagsbros damlag. Den första sändningen drar igång runt 19 och den andra börjar runt 20.15. Häng med oss då.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

