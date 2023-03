Att detta förslag lades fram enligt en praxis som Centerpartiet också använde stämmer endast delvis. För att förtydliga hur vi använde denna praxis kommer här ett svar från den ordförande som satt under de 12 åren:



”Under de år vi hade C-ordförande i nämnden fanns ett viktigt dokument som jobbades fram i inledningen av en ny mandatperiod. Ett Kultur- och fritidspolitiskt handlingsprogram. Detta dokument underlättade för tjänstemännen i deras arbete. Och när det dök upp knepiga ärenden samlades majoritetens ledamöter tillsammans med ansvarig tjänsteman. I de flesta fall var även förvaltningschefen med vid detta förmöte. Syftet var att lägga fram ett förankrat förslag till beslut, vilket därefter gick ut med handlingarna till nämndens alla ledamöter. Arbetssättet underlättade inför beslut i AU och nämnd. Att vi sittande AU lägga fram tillyxade förslag förekom aldrig, vad jag vet. Men det kan jag kolla.” – Bengt Ericsson

Vi ska inte glömma att det som hände vid lönechocken var också en praxis som följdes. Bara för att det är en praxis är det inte rätt, vi ska inte utnyttja de praxis som finns om vi vill att de ska få finnas kvar.

Nicklas Salmin skriver att "Per Lodenius insinuerar att styret har agerat regelvidrigt och oetiskt." Jag har sett samma video och tolkar det inte på samma sätt men de som vill får bilda en egen åsikt och gå in och lyssna på vad Per faktiskt säger i videon. Jag hör inga lögner.