Gruppledare Per Lodenius (tillika styrelseledamot i IOGT/NTO) försökte underminera oss i styret genom att på deras FB-sida ifrågasätta om allt har gått rätt till i processen kring IOGT/NTO’s sänkta bidrag. Han insinuerade att vi hade agerat regelvidrigt och oetiskt.

Men det är just det resonemanget som har väckt upprördhet från Centerpartiet, vilket föranledde att Jacob Christman nu skriker ut “lögnare”. Den attacken verkar ingå i en större kommunikationsstrategi som Centerpartiet nu efter valet använder sig av och som kännetecknas av ren härskarteknik.

Det tragikomiska i att Centerpartiet försöker iklä sig rollen som “sanningens och rättvisans försvarare” är att första och enda gången en politiker i denna debatt farit med osanning var just när Per Lodenius gav sig in i leken.