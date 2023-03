Tävlingssäsongen har redan börjat för många av Norrtälje Kommuns fotbollslag, där Upplandscupens gruppspel startade redan i februari. Under fredagen är det dags för vår första livesändning från årets upplaga av Upplandscupen. Häverödal, som hade en stabil säsong som nykomling i division 3 i fjol, tar emot Roslagsbro, vars damlag gjorde comeback under 2022 och hade en helt okej förstasäsong. Vilka vinner fredagens derby på Hallsta IP? Vi sänder mötet med start tio minuter före matchstart.

Lördag 11 mars

► Innebandy, match, 11.30:

Vår satsning på livesänd ungdomsidrott fortsätter. Under lördagen är det dags för ett spännande derby i innebandyserien som heter Pantamera Pojkar röd division 9 grupp 2. Där tar Väddös pojkar 10/11 emot Roslagsalliansens dito. Vi sänder mötet med start tio minuter före matchstart.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

