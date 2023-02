Livesportfest i helgen – 43 matcher hos NT

Fakta

Grupp A: Riala GoIF, Roslagsbro IF Röd, Rydbo IF, Rådmansö SK

Grupp B: Solberga BK, Frösunda SK, IF VP 1, Roslagsbro IF Svart

Grupp C: Östhammar SK, BKV Norrtälje, IF VP 2, Österåker United



Spelschema:

09.00: Riala–Roslagsbro Röd (Gr A)

09.20: Rydbo–Rådmansö (Gr A)

09.40: Solberga–Frösunda (Gr B)

10.00: VP 1–Roslagsbro Svart (Gr B)

10.20: Östhammar–BKV (Gr C)

10.40: Österåker United–VP 2 (Gr C)

11.10: Roslagsbro Röd–Rydbo (Gr A)

11.30: Rådmansö–Riala (Gr A)

11.50: Frösunda–VP 1 (Gr B)

12.10: Roslagsbro Svart–Solberga (Gr B)

12.30: BKV–Österåker (Gr C)

12.50: VP 2–Östhammar (Gr C)

13.20: Riala–Rydbo (Gr A)

13.40: Roslagsbro Röd–Rådmansö (Gr A)

14.00: VP 1–Solberga (Gr B)

14.20: Roslagsbro Svart–Frösunda (Gr B)

14.40: Östhammar–Österåker (Gr C)

15.00: BKV–VP 2 (Gr C)



15.30: A1–B3 (Mellanrunda)

15.50: B1–C3 (Mellanrunda)

16.10: C1–A3 (Mellanrunda)

16.30: A2–B4 (Mellanrunda)

16.50: B2–C4 (Mellanrunda)

17.10: C2–A4 (Mellanrunda)



17.30: Vinnare Gr A–Vinnare Gr B (Semifinal 1)

17.50: Vinnare Gr C–Bästa tvåa (Semifinal 2)



18.20: Vinnare semi 1–Vinnare semi 2 (Final)