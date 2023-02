Häng med NT-sporten – veckans live: Dubbla futsalfester och derby

Tidigare under vintern har NT-Sporten sänt flera futsalturneringar (Ankaret Futsal Cup och Rånäscupen). I helgen är det dags igen. Och det blir dubbelt upp. Vi börjar med att sända Vikingacupen under lördagen, en ungdomsturnering där flera Roslagsklubbars P13-lag gör upp. Totalt är det 15 matcher och vi sänder rubbet. Den första matchen drar igång vid 09.00 och finalen spelas vid 15.15.

Under fredagen är det dags för ett hett möte i Roslagsinnebandyn. Då tar Midas emot Roslagsalliansen i damernas division 3. Kan Midas ta revansch efter storförlusten i senaste derbyt eller vinner Roslagsalliansen igen? Vi sänder mötet med start tio minuter före matchstart.

Grupp 2: Väddö IF, Riala GoIF, BKV Gul och Östhammars SK

Grupp 1: BKV Svart, Roslagsbro Vit, Rimbo IF och Roslagsbro Röd

Det blir även futsal under söndagen. Då sänder vi samtliga matcher från Roslagsbro Damcup, där tolv lag gör upp i Sportcentrums idrottshall. Cupen drar igång redan klockan 09.00 på morgonen. Finalen spelas 18.20 samma dag och bland de lokala inslagen återfinns klubbar som Riala, Rådmansö och BKV. Dessutom har ”Robro” själva med två lag.

14.00: IF VP 1–Solberga

12.50: IF VP 2–Östhammar

10.00: IF VP 1–Roslagsbro Svart

Grupp 3: Östhammar, BKV Norrtälje, IF VP 2, Österåker United Spelschema och tider, söndag 26 februari:

Grupp 1: Riala, Roslagsbro Röd, Rydbo, Rådmansö Grupp 2: Solberga, Frösunda, IF VP 1, Roslagsbro Svart

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

