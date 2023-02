Att det har fått fortsätta under så många år kan ha en koppling till att det just är Socialdemokraterna och Centerpartiet som har sina partilokaler där.

I Norrtälje stad finns det en mängd samlingshållande lokaler som drivs i både föreningsform och av kommersiella aktörer. Antingen bör vi gå in och subventionera alla dessa lokaler, eller inga. Men vi ska inte göra som man gjort hittills, att bara välja ut två stycken anläggningar som får bidrag. Att det har fått fortsätta under så många år kan ha en koppling till att det just är Socialdemokraterna och Centerpartiet som har sina partilokaler där.

Jag vill också påminna om att politiska beslut ibland kan vara svåra och kontroversiella. Men i dessa situationer är det viktigt att vara sanningen trogen och inte ägna sig åt rävspel.

Det stämmer inte som Eva Axelsson skriver, att jag har “kastat fram ogenomtänkta förslag i sista minuten”. Det är ett narrativ skapat av mina politiska meningsmotståndare i syfte att bilda opinion mot det sakpolitiska och ta ära av mig som person.

Tvärtom har jag följt praxis och det korrekta förvaltningsmässiga förfarandet. Det finns nämligen inget tidigare skede att yrka in ändringar - än just på ett arbetsutskott! Mellan arbetsutskott och det beslutande sammanträdet är det tio dagar. Oppositionen har alltså haft på sig tio dagar att ta ställning till styrets förslag som nu är verklighet. Nämligen att omfördela pengar från stad till landsbygd!

Nicklas Salmin (L), Ordförande i kultur- och fritidsnämnden

