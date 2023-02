Tommy Berglund har anmärkt på mitt påstående i ett tidigare inlägg om energibrist och hög energikostnad. Han har rätt i att det under 2022 inte rått vare sig elbrist (d v s energibrist) eller effektbrist. Mitt påstående var felaktigt, men inte så långt från sanningen.

Mängden energi producerad i Sverige har under en lång rad av år gett ett stort överskott, vilket exporterats. Betydligt intressantare är om elen kan förbrukas när man så önskar, et vill säga energi per tidsenhet, alltså effekt, vilket är avgörande för vissa industriprocesser, men mindre viktigt för den enskilde konsumenten.

Vi har dock haft problem att förse svenska elköpare med inhemskt producerad el, men hittills löst problemet med importerad el. Om vi även fortsättningsvis kan räkna med att våra grannländer kan exportera el när vår egen inte räcker till återstår att se. Svenska Kraftnät har nyligen meddelat regeringen (den förra) att en låg sådan risk stigit till en reell risk, vilket innebär att man kan tvingas koppla bort elanvändare under perioder i vinter.

Marginalen har krympt eftersom vi, enligt Svenska Kraftnät, inte längre kan räkna med att kunna importera el i samma utsträckning som under tidigare vintrar.

En anledning till att vi försatts i detta oönskade läge är nedläggningen av halva kärnkraftskapaciteten, som den förra regeringen måste ta på sig ansvaret för. Läget har också förvärrats av Tysklands stolliga beslut att göra detsamma. Vi har därigenom självsvåldigt kraftigt fördyrat elen samtidigt som vår natur drabbats av oersättliga miljöskador runt vindkraftverken. Tro inte att mer vindkraft kommer att göra oss lyckligare i detta avseende!

Björn Holmström