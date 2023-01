Efter det perfekta året – nu kan Albin Elowson vinna Guldankaret

Den naturaliserade rospiggen, som flyttade till Sättra för ett gäng år sedan men fortsatt att vara sitt FMCK Skövde trogen, har haft ett perfekt år som rundades av med en förkrossande seger i Novemberkåsan. Innan dess hade både ett SM-guld och en totalseger i Gotland Grand National säkrats under året. Alla goda ting är tre och det är Albin Elowson ett bevis på.

– Det är svårt och inte säga att det här har varit ett unikt år. Att under en hel säsong, från mars till november, hålla mig frisk och hel och kunna prestera när det väl gäller har varit väldigt speciellt. Jag är oerhört glad och tacksam för att jag har kunnat göra detta. Under de tidigare åren har jag haft mycket stolpe ut, men nu har jag kunnat hålla ihop det under en hel säsong och det har varit så gött.

För det har han nu blivit nominerad till NT:s Guldankare för årets idrottsprestation under 2022.

– Det är jättekul. Jag är inte från Norrtälje Kommun och har inte bott här så himla länge, så att redan få bli nominerad till en sån här sak är givetvis kul.