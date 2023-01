Rosättra båtvarv prisas i Tyskland för sin segelbåt

Under starten av mässan ”Boot Düsseldorf” var det en tillställning där ”European Yacht of the year 2023” skulle koras. Rosättra båtvarv var nominerade och valde därför att ta med sig flera personer från företaget ner. Daniel Gustafsson berättar att det var nervöst innan. Han var där med sina två bröder och Matti Wikholm, försäljningsansvarig. Senare under kvällen utropades dem som vinnare i kategorin ”Family cruiser”.