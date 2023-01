Häng med NT-sporten – veckans live: Het padelmatch och skidsatsning

NT:s padel-tv är tillbaka . Under onsdagen sänder vi en het match i herrarnas division 2. Då ställs Jonathan Lundberg och Joakim Wannersten mot Stefan Hellström och Gabriel Bove. Vi livesänder mötet med start fem minuter före matchens första serve.

Efter förrförra helgens stjärntäta tävlingar i Falun tar vi några kliv nedåt i åldersstrukturen och kollar in potentiella framtidsnamn inom sporten. Sveriges mest skidsugna ungdomar ställer upp i USM, som anordnas av Högbo GIF från Sandvikens kommun.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

Plus höjer sportpulsen! Du har väl inte missat att samtliga plusmärkta livesändningar och liverapporter ingår i din prenumeration. Logga in på nyhetssajten eller via vår app redan idag.