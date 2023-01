Polisen efter fönsterkrosset i Hallstavik: ”Vistas i området”

I fredagskväll och under natten mot lördag var det flera lägenheter som fick rutor krossade i bostadsrättsföreningen Blåklinten och Violen. När Norrtelje Tidning pratade med områdespoliserna i Hallstavik Per Lundqvist och Björn Cewenhielm under måndagsmorgonen fanns det inga tydliga vittnesuppgifter att gå på.