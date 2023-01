Beslutat – nu finns inte Söderbykarls skola längre

Söderbykarls skola har under många år verkat under nedläggningshot och de senaste åren har elevunderlaget successivt minskat. I beslutet skriver nämnden att det under förra året var 19 elever som gick i skolan. Vid höstterminen 2022 fanns det ingen ordinarie skolverksamhet kvar i lokalerna. Detta efter att kommunen skickade ett brev till vårdnadshavare med uppmaningen att flytta barnen till Svanberga skola. Då sade Johan Kant, grundskolechef att gränsen var nådd och att det inte gick att bedriva en bra undervisning med så få elever.