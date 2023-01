Häng med NT-sporten – veckans live: Ny derbyfest

Under den senaste helgen sände vi på NT-Sporten ett händelserikt derby i herrarnas division 6 mellan Roslagsalliansen U och Midas U . På lördag är det dags för ett nytt innebandyderby i Roslagen och då är vi på plats igen. Den här gången spelar Roslagsalliansen U hemma på nytt, men nu är det Väddö U som står för motståndet. Inför den matchen ligger Roslagsalliansen sjua i tabellen, medan Väddö är två platser efter och ligger sist i tabellen. Vi livesänder division 6-derbyt med start 10 minuter före matchens första tekning.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

