Färre vintergäster i Roslagen sedan elchocken slog till

Norrtälje är en av de kommuner i Sverige med flest fritidshus. Många reser till Roslagen för att få lugn och ro under ledigheten. Men under jul och nyår verkar det ha varit färre gäster än vanligt. NT har ringt runt till flera handlare som ser en minskning i antalet vintergäster. Vinterns skyhöga elpriser tros vara huvudorsaken. En annan faktor som kan spela in är att flygresandet tagit fart efter att pandemirestriktionerna släppts, där flygbranschen vittnat om en stark återhämtning.