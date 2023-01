Nu när det gått en tid sedan lönechocken briserade så finns det skäl att undra hur det som hände påverkat bilden av Norrtälje. Om man går in på Google trends, en sida där man kan se hur Google-sökningar förändrats under tiden, och tittar på sökningar på ordet “Norrtälje” under de senaste 90 dagarna så ser man en väldigt tydlig topp den 25 oktober, alltså dagen efter att kommunfullmäktige fattat det ödesdigra beslutet att chockhöja politikerarvodena.