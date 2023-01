Häng med NT-sporten – Futsalfest och viktig skidtävling

Tack vare ett nytt samarbetsavtal mellan Norrtelje Tidnings ägare Bonnier News och Svenska Skidförbundet längd kommer några av de största nationella tävlingarna att sändas live på sajten och i appen i tre år framåt.

Den här veckan är det dags för en ungdomshelg i Lycksele. Först ska juniortävlingen Bauhaus Cup avgöras med sprint på fredagen och individuell distans på lördagen. Därefter toppas helgen med JVM-test i masstart på söndagen där junioreliten får en sista chans att ta sig till JVM i Kanada.

Bland de uppsnackade namnen som är anmälda finns bland andra Alvar Myhlback, Tove Ericsson och Elias Danielsson.

Samtliga tävlingar kommer sändas live på norrteljetidning.se.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

Plus höjer sportpulsen! Du har väl inte missat att samtliga plusmärkta livesändningar och liverapporter ingår i din prenumeration. Logga in på nyhetssajten eller via vår app redan idag.