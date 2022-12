Plötsligt kom dagen. Den jag som liten, faktiskt, inte trodde var möjlig. Bakbenen bar henne inte längre. Pappa lyfte in henne genom bakluckan på bilen. Hon la sig ner med huvudet vilande på tassarna. En sista blick, den där vänliga som sett min brokiga resa från lockigt jollrande till finnig trots.

Kyrkklockorna fortsatte att slå, vecka ut och vecka in. Och ni vet ju hur det är. Livet bara pågår, tiden bara går. Du befinner dig i en process och kan ha svårt att hänga med i svängarna. Jag stod med en blockflöjt i handen i vita kläder på skolavslutningen i Frötuna skola. Då levde Malin ännu. Under de lyckliga åren.

Jag saknade en hund. Och den som dog hade jag förpassat längst in i den avlånga utdragslåda som var mina ungdomsår. Jag glömde helt enkelt bort hur mycket jag älskar hundar.

Men jag förstod också att jag behövde ta hand om mig själv innan jag skulle kunna ta hand om något annat. Tiden var aldrig den rätta för att skaffa en egen hund och jag hade som sagt glömt bort känslan av att vara nära en hund. Istället klappade jag fastbundna hundar utanför Systembolaget. Gosade med herrelösa i Asien. Petade sömniga grekiska gatuhundar i magen under resor till Skiathos, Naxos, Lefkas, Hundos.

Fler hundar kom in i mitt liv, gjorde hastiga besök. Strimpa och Dogge, en av mina bästa vänners två hundar. Strimpa var först. Han satt på klippan ute på ön och såg mallig ut – som om han ägde ön och arrenderade resten. Om morgnarna tog han alltid en liten sväng runt allas sängar och var alltid lika glad när man visade tecken på att man var vaken. Hur bakfull man än var. Hur trött, hur sur, hur ledsen eller arg man än var så stod han alltid där på golvet och viftade och flinade och tyckte att jag var toppen.

Dogge kom. En schäfer som var lika fin som klumpig. Han hade ingen aning hur stor han var. Han gick in i bord, välte stolar och människor. Stor som satan, men snäll som få. Ett hjärta av guld. Och en nödvändig vän till en annan vän. En följeslagare. Dogge satt på samma klippa som Strimpa, följde i den förra hundens fotspår. Hade samma blick, samma flin, samma kärlek till ön. Och så plötsligt, en vacker dag, var även han borta. Alldeles för tidigt. Alldeles för sorgligt.

Så kom Sture. En mops. Fånglodde på ett par blöta badbyxor i tio minuter och somnade sedan, utmattad, i skuggan. Jag bestämde mig för att han, alltid, ska ha en given plats i mitt hjärta.

"Det här är min Labrador retriever, Lovis, 4 år i (Pilens Lovis), i full fart med apportering, en favoritsysselsättning." Det skriver Åsa Vesterlund. Foto: Per Nordell

Lägg därtill mina minnen av alla dessa bakluckor som förföljt mig genom åren. En hund lever inte särskilt länge. Hur ska jag kunna njuta av de år vi får tillsammans när jag vet att det snart tar slut? Plötsligt kommer den där dagen då ytterligare en baklucka ska öppnas. Klarar jag det? Jag har ju för bövelen glömt Rose-Marie, men såret ­efter Malin har ju ännu inte läkt.

Är det inte bättre att låta bli att älska, än att älska något som du vet att du kommer att förlora?

Alla mina rådgivare genom åren - oavsett om de haft rådgivning som yrke eller bara mött mig på fyllan – har ­alltid sagt samma sak. Man måste våga. Annars går det inte. Det har både psykologer och fyllon med skarpa ordalag förklarat för mig.

Så vi sitter och tittar på en hemsida med grekiska gatuhundar. En av många hemsidor som passerat våra ögon de senaste åren.

Plötsligt står hon bara där. På en bild från en hundgård några mil norr om Aten.

En alldeles för stor hund för vår smak egentligen, en hårig gatukorsning med oklara mentala egenskaper. Precis som sin framtida husse. Dessutom konstigt lång tunga och oklar bakgrund från grekiska bakgator. Äter hon ekorrar till frukost? Ett halvår gammal, en hårande bortbyting så långt bort man kan komma från en brun rasren med finförnämt namn och förflutet.

Thasso.

∎∎∎

Livet är kort. Bakluckorna många. I den ­bleka decembersolen som knappt orkar upp över skogen är det lätt att tänka så när jag promenerar med henne. Alldeles för mycket The Cure, The war on drugs och Kent kan dessutom få vilken gladlynt rospigg som helst att vilja gräva ner sig som en viksbåt mellan Erikskulle och Galltorp.